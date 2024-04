Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Kradfahrer nach Verkehrsunfall gesucht

Osnabrück (ots)

Am Mittwochmorgen gegen 05.35 Uhr, kam es auf der Vördener Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 58-jähriger Nissan- Fahrer befuhr die Vördener Straße in Richtung Damme. Dort überholte er nach der Kreuzung Lutterdamm einen LKW. In dem Moment kam ihm ein bislang unbekannter Kradfahrer entgegen. Es kam zur Kollision mit dem Seitenspiegel des Nissans und dem Motorradfahrer. Der Kradfahrer fuhr anschließend weiter. Die Polizei Bramsche sucht nun nach dem unbekannten Kradfahrer, um seine Personalien nachträglich zu erheben. Hinweise werden unter 05461/94530 entgegengenommen.

