POL-OS: Osnabrück/ Hellern: Zeugen gesucht nach Raub in ein Einfamilienhaus

Donnerstagmorgen kam es gegen 03.52 Uhr zu einem Raubdelikt in der Straße "Große Schulstraße" in Hellern. Drei bislang unbekannte männliche Täter drangen gewaltsam in ein Einfamilienhaus ein und überwältigten im Flur das 43-jährige männliche Opfer, welches durch Geräusche auf den Einbruch aufmerksam wurde. Sie schlugen den Mann zu Boden, bedrohten ihn und forderten die Herausgabe von Bargeld. Die Einbrecher durchsuchten diverses Mobiliar und flüchteten kurze Zeit später in unbekannte Richtung. Zeitgleich befanden sich die 48-jährige Ehefrau sowie ein 7-jähriges Kind im Haus, welche sich im Schlafzimmer einschlossen und den Notruf wählten. Schnell eilten zahlreiche Beamten zum Tatort und leiteten eine großangelegte Suche nach den Flüchtigen ein. Auch nach umfangreicher Fahndung konnten die Räuber nicht mehr angetroffen werden. Bislang ist unbekannt, ob die Täter zu Fuß, mit einem Fahrrad oder einem Kraftfahrzeug vom Tatort flüchteten. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können oder denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge zur Tatzeit oder Tage zuvor aufgefallen sind.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

1. Täter

- FFP2 Maske - ca. 180 cm groß - deutsch mit arabischen/türk. Akzent - arabische oder türkische Sprache verwendet

Täter 2. und 3.

- schwarz gekleidet - ca. 180 cm groß - deutsch mit arabischen/türk. Akzent - arabische oder türkische Sprache verwendet

Der 43- Jährige wurde leicht verletzt und im Anschluss medizinisch versorgt. Die Frau und das Kind standen sichtlich unter den Eindrücken der Tat, blieben aber glücklicherweise unverletzt. Derzeit ist noch nicht abschließend bekannt, ob die Täter tatsächlich Diebesgut erlangt haben. Hinweise nimmt die Polizei Osnabrück tagsüber unter 0541/327-3240 und zu sonstigen Zeiten unter 0541/327-2215 entgegen.

