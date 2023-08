Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230830 - 0998 Frankfurt - Sachsenhausen

Niederrad: Erdgastank bei Unfall beschädigt

Frankfurt (ots)

(dr) Am Dienstag (29.08.2023) kam es in der Kennedyallee an einer Tankstelle zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Lkw mit einem Erdgastank beschädigt wurde.

Ein 44 Jahre alter Mann war gegen 19:45 Uhr mit einem Sattelzuggespann auf der Schwarzwaldstraße in Richtung Kennedyallee (B44) unterwegs. Kurz vor der Kennedyallee bog der Lkw-Fahrer auf das Gelände einer dortigen Tankstelle ab, kam jedoch im Kurvenbereich von der Fahrbahn ab, sodass er einen Grenzstein touchierte. Dadurch kam es zur Beschädigung am Erdgastank der Zugmaschine, was zum Gasaustritt führte. Die alarmierten Kräfte der Feuerwehr konnten dies jedoch schnell beheben.

Die Sattelzugmaschine war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Kennedyallee war zwischen der Niederräder Landstraße und der Schwarzwaldstraße bis ca. 20:45 Uhr gesperrt. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen dauern an.

