POL-OS: Georgsmarienhütte: Unfallflucht in der Brunnenstraße

Am Dienstagvormittag kam es in der Brunnenstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Zwischen 14 Uhr und 18 Uhr beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Rangieren einen grauen Mercedes vom Typ C220. Die C-Klasse war zuvor in Höhe der Hausnummer 18 geparkt worden. Durch die Kollision entstanden Schäden im Bereich des hinteren linken Kotflügels, des Reifens und der Hinterachse der grauen Wagens. Im Rahmen einer ersten Spurensuche entdeckte die Polizei roten Fremdlack. Insofern ist davon auszugehen, dass es sich bei dem Fahrzeug des Verursachers um einen roten Wagen gehandelt haben könnte. Die Verkehrsermittler suchen nun nach Zeugen, die den entscheidenden Hinweis auf den Flüchtigen geben können. Zeugen werden gebeten sich unter 05401/83160 mit der Polizei in Georgsmarienhütte in Verbindung zu setzen.

