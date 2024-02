POL-DA: Darmstadt: Kripo ermittelt nach Einbruch auf Firmengelände/Hoher Schaden

Pfungstadt (ots) - Am 22. Januar, gegen 12.30 Uhr, griff ein Unbekannter in einem Geschäft für Strumpfmoden in der Eberstädter Straße in die Ladenkasse und erbeutete hierbei mehrere hundert Euro. Wenige Tage später versuchte der Kriminelle auf die gleiche Art und Weise in zwei weiteren Geschäften, bei einem Schuh-und Schlüsseldienst in der City-Passage und einem Blumenladen in der Eberstädter Straße, an Geld zu ...

mehr