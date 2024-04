Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hasbergen: Täterfestnahme nach zwei versuchten Wohnungseinbrüchen

Osnabrück (ots)

Donnerstagabend in der Zeit von 19.30 Uhr bis 19.45 Uhr kam es in den Straßen "Am Plessen" und der "Osnabrücker Straße" zu zwei versuchten Wohnungseinbruchsdiebstählen. An der Einsatzörtlichkeit "Am Plessen" verschaffte sich der 25- jährige Täter Zutritt zu einem Objekt durch gewaltsames Öffnen einer Tür. Dort überraschte ihn der Hauseigentümer. Daraufhin flüchtete der Eindringling in Richtung Hasbergen stadteinwärts. Schnell eilten zahlreiche Beamten zum Tatort und leitete die Suche nach dem Flüchtigen ein. Nur ca. 15 Minuten später schlug der Beschuldigte an einem Wohnhaus in der "Osnabrücker Straße" die Eingangstür ein und konnte auch hier vom Geschädigten unmittelbar nach Tatausführung beobachtet werden. Der Täter flüchtete zu Fuß. Im weiteren Verlauf wurde der Beschuldigte durch eine Streifenwagenbesatzung der Polizei auf frischer Tat in der Nähe des zweiten Tatortes angetroffen und festgenommen. Der 25-Jährige ist der Polizei bereits bekannt und einschlägig im Bereich verschiedener Delikte vorbestraft. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bei dem Mann ergab über 1,4 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der Beschuldigte entlassen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell