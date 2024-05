Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Emmingen-Liptingen/ Lkr. Tuttlingen) Einbruch in das Bauhofgebäude (30.04.-02.05.2024)

Emmingen-Liptingen (ots)

Im Zeitraum zwischen Dienstagnachmittag, 16.45 Uhr, und Donnerstagmorgen, 7 Uhr, sind unbekannte Täter in das Gebäude des Bauhofs im Deliswiesweg eingebrochen. Über das Rolltor verschafften sich die Täter zunächst Zutritt zu den Innenräumen. Anschließend erbeuteten sie aus einem Büro Bargeld in Höhe von rund 500 Euro. Die Höhe des entstandenen Schadens am Rolltor ist noch nicht bekannt.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich des Bauhofes beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Tel. 07461 941-0, beim Polizeirevier Tuttlingen zu melden.

