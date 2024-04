Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Ladung zu hoch: Holzkiste auf Lkw beschädigt Eisenbahnbrücke

Bremerhaven (ots)

Weil Ladung auf seinem Lkw höher war als erlaubt, hat ein Sattelzugfahrer am Donnerstag, 4. April, eine Eisenbahnbrücke an der Wurster Straße in Bremerhaven-Weddewarden beschädigt. Der Lastwagen war gegen 12.50 Uhr in Richtung Überseehafengebiet unterwegs. Kurz vor der Abzweigung zur Senator-Borttscheller-Straße durchfuhr der mit einer großen Holzkiste beladene Lkw eine Bahnunterführung. Dabei touchierte die Holzkiste mit der Oberseite die Unterkante der Bahnbrücke. Im Nachhinein stellte sich bei einer Überprüfung durch die Polizei heraus, dass die Ladung 15 Zentimeter höher war als in der Transportgenehmigung erlaubt. Ein Notfallmanager der Deutschen Bahn inspizierte die Brücke, stellte aber zunächst außer leichten Schäden keine Gefahren für die Stabilität und den Bahnverkehr fest. Auch die Holzkiste auf dem Tieflader wurde in Mitleidenschaft gezogen. Der 47 Jahre alte Fahrer erhielt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell