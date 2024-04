Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Betrugsmasche mit Fake-Smartphones: Käufer erhalten Attrappen statt Top-Geräte

Bremerhaven (ots)

Ein aktuelles Top-Smartphone zu einem super Preis zu bekommen von einem privaten Verkäufer in einem Kleinanzeigen-Portal? Was vielleicht nach einem Schnäppchen klingt, ist in vielen Fällen Betrug. Der Betrug mit sogenannten Fake-Handys, also Mobiltelefon-Attrappen, ist ein bundesweites Phänomen. Auch in Bremerhaven waren zuletzt Käuferinnen und Käufer auf diese Masche hereingefallen.

Dabei finden sie im Internet Angebote für aktuelle, im Normalfall hochpreisige Smartphones. Diese werden oft beworben als neuwertig oder sogar ungenutzt, vielfach auch in Originalverpackung. Als Verkaufsgrund wird seitens der Anbieter beispielsweise angegeben, dass man es gewonnen oder geschenkt bekommen habe, jedoch keinen Nutzen für das Telefon habe und es nun rasch verkaufen wolle. Die von den Verkäufern aufgerufenen Preise variieren, sind aber zumeist deutlich niedriger als der aktuelle Preis im Einzelhandel.

Kommt der Kauf zustande, wird die Ware an einem vereinbarten Ort übergeben. Zunächst sieht auch alles gut aus, jedoch entpuppt sich die Ware später als nicht brauchbar. Denn statt eines Top-Telefons erhalten die Käufer nur eine billige Attrappe. Diese enthält entweder nur minderwertige oder gar keine funktionsfähige Elektronik. Bei der Kriminalpolizei sind Fälle bekannt, in denen schon das Fach für die SIM-Karte die falsche Größe aufwies. Aber auch die verwendeten Materialien für das Gehäuse entsprechen oft nicht jenen der Originale.

Sobald der Kauf über die Bühne gegangen ist, blockieren die Täter alle Kommunikationswege zum Käufer und löschen ihre Profile im Kleinanzeigenportal. So ist eine Rückverfolgung nur schwer möglich. In Bremerhaven gelang es der Polizei allerdings vor wenigen Tagen, zwei Tatverdächtige kurz vor dem Verkauf einer Smartphone-Attrappe im Stadtteil Lehe zu identifizieren. Gegen diese wird nun wegen des Verdachts des Betruges ermittelt.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang vor der bundesweit auftretenden Betrugsmasche. Zunächst einmal sollte jedem klar sein: Wenn ein Angebot zu gut ist, um wahr zu sein - dann wird es nicht wahr sein! Niemand hat etwas zu verschenken, von daher ist es höchst unwahrscheinlich, ein aktuelles Top-Smartphone oder ähnliche Technik für einen Bruchteil des Handelspreises zu bekommen. Seit Mobiltelefone zum Massenartikel geworden sind, werden im Internet oder in unseriösen Ladengeschäften auch Attrappen verkauft. Diese sind zum Teil sehr leicht vom Original zu unterscheiden, zum Teil aber auch sehr gut nachgemacht. In gefälschten Originalkartons oder mit einer leicht zu fälschenden Originalrechnung erwecken sie dann den Anschein, echt zu sein.

Ein Rat ist es, die Geräte noch am Ort des Kaufs zu testen. Die Handys sollten mindestens einmal angeschaltet und auf Funktionstüchtigkeit geprüft werden. Auch die Funktionsweise und Qualität der verbauten Kamera kann Aufschluss über die Echtheit geben, ebenso das Gewicht, die Abmessungen und die Materialien der Original-Geräte. Diese lassen sich zuvor recherchieren und beim Kauf überprüfen. Ist das angebotene Smartphone viel leichter als vom Hersteller angegeben, kann auch nicht die notwendige Technik verbaut sein.

Aber auch vor dem Kauf lohnt sich ein Blick durch das gewählte Kleinanzeigen-Portal: Tauchen die vom Verkäufer ins Netz gestellten Bilder in mehreren Anzeigen auf, vielleicht auch in einem größeren Radius? Hat der Verkäufer eventuell mehrere gleichlautende Anzeigen auf der Webseite? Existiert das Profil des Verkäufers erst seit wenigen Stunden oder Tagen? All dies könnten Hinweise auf mögliche Betrugsversuche sein.

Weitere Tipps der Polizei unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/sicher-handeln/

