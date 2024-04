POL-Bremerhaven: Graffiti an Schulgebäude geschmiert

Bremerhaven (ots) - Mit ihrem Anruf bei der Polizei verhinderte eine 23-jährigen Frau am vergangenen Sonntagabend, 31. März, wahrscheinlich den Diebstahl eines E-Scooters in Bremerhaven-Lehe. Die junge Frau beobachtete gegen 22.50 Uhr, wie sich zwei dunkel gekleidete Personen an einem an der Nelly-Sachs-Straße abgestellten E-Scooter zu schaffen machten. Ihr war ...

mehr