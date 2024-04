Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Abfall fängt Feuer - Aufmerksame Zeugen geben Hinweise auf drei Jugendliche

Bremerhaven (ots)

Einen brennenden Absetzcontainer und drei vom Brandort weglaufende Jugendliche meldete am vergangenen Sonntag, 31. März, ein 35-jähriger Mann im Bremerhavener Fischereihafen.

Gegen 17 Uhr alarmierte der Bremerhavener die Polizei. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte er zuvor beobachtet, wie sich drei Jugendliche an einem Absetzcontainer zwischen einem Firmengelände an der Dorschstraße und den dortigen Bahngleisen aufhielten und der Inhalt des Containers nur kurze Zeit später zu qualmen begann. Die drei Personen seien in Richtung Am Lunedeich davongerannt. Ein Zeuge der Situation nahm mit dem Fahrrad die Verfolgung auf. Andere begannen mit Wassereimern den entstehenden Brand zu löschen, sodass weitere Löscharbeiten der hinzugerufenen Feuerwehr Bremerhaven gar nicht mehr nötig wurden.

Zeitgleich stoppten Einsatzkräfte der Polizei noch in Brandortnähe drei auf die Beschreibung passende Jugendliche. Ob diese tatsächlich für den Brand des Abfalls in dem Absetzcontainer verantwortlich sind, müssen nun die weiteren Ermittlungen zeigen.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell