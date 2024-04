Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Aufmerksame Zeugin verhindert E-Scooter-Diebstahl

Bremerhaven (ots)

Mit ihrem Anruf bei der Polizei verhinderte eine 23-jährigen Frau am vergangenen Sonntagabend, 31. März, wahrscheinlich den Diebstahl eines E-Scooters in Bremerhaven-Lehe.

Die junge Frau beobachtete gegen 22.50 Uhr, wie sich zwei dunkel gekleidete Personen an einem an der Nelly-Sachs-Straße abgestellten E-Scooter zu schaffen machten. Ihr war sofort klar, dass da etwas nicht stimmt, und alarmierte die Polizei. Die hinzugerufene Streifenwagenbesatzung fand sodann einen auf dem Gehweg liegenden E-Scooter samt aufgebrochenem Schloss. Offenbar waren die Täter aufgeschreckt worden, hatten ihr Stehlgut an Ort und Stelle liegengelassen und waren geflüchtet. Eine daraufhin eingeleitete Fahndung nach den dunkel gekleideten Personen verlief ohne Erfolg.

Die Ermittlungen wegen versuchten Diebstahls sind aufgenommen. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang Personen, die sachdienliche Hinweise zu möglichen Tätern oder zum Geschehen geben können, sich unter der Rufnummer 0471/953-3221 zu melden.

Die Polizei bedankt sich für das couragierte Handeln der Zeugin und betont noch einmal ausdrücklich: Haben Sie den Verdacht, eine strafbare Handlung zu beobachten, scheuen Sie sich nicht, den Notruf der Polizei "110" zu wählen. Allen Besitzern von E-Scootern, Fahrrad und Co. raten wir: Sichern Sie Ihr Fahrzeug ausreichend gegen Diebstahl. Je länger die Täter zum Überwinden einer Diebstahlssicherung brauchen, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese von ihrem Vorhaben ablassen.

