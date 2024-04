POL-Bremerhaven: Unbekannte Diebe stehlen Autorikscha - Polizei sucht Zeugen

Bremerhaven (ots) - Gleich drei Fahrzeuge wurden bei einem Verkehrsunfall am gestrigen Mittwochvormittag, 27. März, in Bremerhaven-Geestemünde beschädigt. Ein Autofahrer erlitt leichte Verletzungen. Nach bisherigen Erkenntnissen bog ein 30-Jähriger gegen 10.20 Uhr mit seinem Audi von der Johannesstraße nach links in die Schillerstraße ab. Dabei übersah der ...

