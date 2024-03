Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Verkehrsunfall mit Fahrradfahrer

Bühl (ots)

Am Montag gegen 17:15 Uhr kam es auf der Industriestraße zu einem Unfall zwischen einem Volvofahrer und einem Fahrradfahrer. Der 40-jährige Pkw-Lenker soll dabei auf die Spur für den Linksverkehr gewechselt und dabei den 19- jährigen Zweiradfahrer überholt haben. Nach ersten Erkenntnissen wechselte der Radfahrer daraufhin ebenfalls auf die linke Fahrspur und übersah hierbei mutmaßlich den daneben fahrenden Volvo. Offenbar fuhr der 19-Jährige in die Beifahrerseite des Autos und stürzte. Er verletzte sich leicht und wurde zur Behandlung in ein nahegelegenes Klinikum gebracht. An dem Fahrrad entstand ein geringer Sachschaden. /ng

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell