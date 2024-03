POL-OG: Baden-Baden - Diebstahl aus Umkleidekabine, Zeugen gesucht

Offenburg (ots) - Am frühen Samstagmorgen gegen 1 Uhr fuhr ein 21-jähriger Audi-Fahrer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit entgegen der Fahrtrichtung in den Kreisverkehr Heinrich-Hertz-Straße/Marlener Straße ein. Bei der Ausfahrt in die Marlener Straße kam es dabei fast zu einer Kollision mit einem in den Kreisel einfahrenden Streifenwagen des Polizeireviers ...

mehr