Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Straßenverkehrsgefährdung

Verfolgungsfahrt

Offenburg (ots)

Am frühen Samstagmorgen gegen 1 Uhr fuhr ein 21-jähriger Audi-Fahrer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit entgegen der Fahrtrichtung in den Kreisverkehr Heinrich-Hertz-Straße/Marlener Straße ein. Bei der Ausfahrt in die Marlener Straße kam es dabei fast zu einer Kollision mit einem in den Kreisel einfahrenden Streifenwagen des Polizeireviers Offenburg, die nur durch eine Vollbremsung verhindert werden konnte. Bei der darauffolgenden Hinterherfahrt ignorierte der Fahrzeugführer die Anhaltesignale des Streifenwagens zunächst und setzte die Fahrt mit überhöhter Geschwindigkeit fort. Kurz darauf konnte der Audi-Fahrer schließlich angehalten und einer Kontrolle unterzogen werden. Hinweise auf einen Alkohol- oder Drogenkonsum konnten nicht erlangt werden. Den 21-jährigen Fahrzeugführer erwarten nun eine Strafanzeige Straßenverkehrsgefährdung sowie mögliche führerscheinrechtliche Konsequenzen.

