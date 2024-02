Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Bedrängen und Schubsen führt zu gegenseitiger Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Magdeburg (ots)

Am Donnerstag, den 1. Februar 2024 bedrängte und schubste ein 44-jähriger Deutscher gegen 00:45 Uhr zwei Männer im Alter von 33 und 54 Jahren in der Haupthalle des Hauptbahnhofes Magdeburg. Die verbale und teilweise körperliche Auseinandersetzung spitzte sich zu. Der 33-Jährige schlug dem 44-Jährigen auf dem Bahnhofsvorplatz ins Gesicht. Daraufhin fiel dieser zu Boden. Eine Streife der Bundespolizei bemerkte die Situation und eilte umgehend in Richtung der Personen. Der 33-jährige Iraner musste zu Boden gebracht werden, um weitere Schläge auf den 44-Jährigen zu unterbinden. Hierbei widersetzte und sperrte er sich gegen die polizeiliche Maßnahme. Die Beamten belehrten die involvierten Personen, stellte ihre Personalien fest und überprüften diese im Informationssystem der Polizei. Es wurden Ermittlungsverfahren wegen gegenseitiger Körperverletzung eingeleitet. Der 33-Jährige wird sich zudem wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte verantworten müssen. Nach Abschluss der notwendigen polizeilichen Maßnahmen gingen die Männer getrennte Wege.

