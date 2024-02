Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Bundespolizisten bringen 24-Jährigen in den Maßregelvollzug

Bitterfeld (ots)

Nur acht Tage vergingen seit dem Erlass eines Haftbefehls bis der Gesuchte durch die Bundespolizei gestellt wurde: Am Mittwoch, den 31. Januar 2024 kontrollierte eine Streife der Bundespolizei gegen 14:00 Uhr einen Deutschen am Bahnhof in Bitterfeld. Bei der Überprüfung seiner Personalien im polizeilichen Informationssystem wurde bekannt, dass die Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau den 24-Jährigen wegen räuberischer Erpressung in Tatmehrheit mit unerlaubtem Besitz von Betäubungsmitteln sowie einer verbotenen Waffe sucht. Das Amtsgericht Bitterfeld-Wolfen entschied bereits im Dezember 2021 den Mann in einem Maßregelvollzug unterzubringen. Da er diesem Urteil nicht nachkam, wurde der Haftbefehl am 23. Januar dieses Jahres erlassen. Die Beamten nahmen den Polizeipflichtigen mit in die Diensträume der Bundespolizei am Hauptbahnhof Halle (Saale). Noch am selben Tag wurde der junge Mann in eine entsprechende Maßregelvollzugsanstalt eingeliefert, nachdem er seine Mutter über die Geschehnisse informiert hatte. Anschließend informierten die Bundespolizisten die ausschreibende Behörde über den Aufgriff und den Verbleib des Mannes.

