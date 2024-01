Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Zeugenaufruf: Garageneinbruch und Diebstahl aus Kraftfahrzeug

Magdeburg (ots)

Am Samstag, den 27. Januar 2024 wählte ein Garagenbesitzer gegen 01:20 Uhr den Notruf der Polizei und informierte über einen gegenwärtigen Einbruch in seinen Garagenkomplex nahe des Magdeburger Hauptbahnhofes, auf dem Bahngelände im Bereich der Virchowstraße. Unverzüglich fuhren informierte Streifen der Landes- sowie Bundespolizei in Richtung des Tatortes. Die Verdächtigen flüchteten in unbekannte Richtung. Laut ersten Informationen verschafften sie sich rechtswidrig Zutritt in jene Garage und entwendeten diverse Werkzeuge, die Alarmanlage sowie die angebrachte Überwachungskamera. Es soll sich um zwei männliche Täter im Alter von 17 bis 18 Jahren handeln. Der Erste ist schlank, circa 1,80 m bis 1,85 m groß und trug einen zweifarbigen Pullover mit Kapuze, eine blaue Jeans und eine Gürteltasche quer vor dem Oberkörper. Der zweite Straftatverdächtige kann als circa 1,75 m groß beschrieben werden. Er war mit einem schwarzen Windbreaker und blauer Jeans bekleidet. Im Rahmen der Spurensicherung wurde im Bereich der naheliegenden Stresemannstraße ein Kraftfahrzeug der Deutschen Bahn festgestellt. Bei dem Fahrzeug wurde die Heckscheibe sowie das Seitenfenster auf der Fahrerseite eingeschlagen und insgesamt vier Werkzeugkoffer entwendet. Ob die beiden Diebstahlshandlungen in der Virchow- und in der Stresemannstraße in Tatzusammenhang stehen, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Eine Schadenssumme kann aktuell nicht beziffert werden. Die Bundespolizeiinspektion Magdeburg hat entsprechend Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet und benötigt die Mithilfe der Bevölkerung. Wer hat in der Zeit vom 27. Januar 2024 von 00:00 Uhr bis 05:00 Uhr verdächtige Personen- oder Fahrzeugbewegungen rund um den Bereich der Virchow- und Stresemannstraße wahrgenommen, die mit der Tat in Verbindung gebracht werden könnten? Gab es zu einem bestimmten Zeitpunkt akustische Geräusche? Sachdienliche Hinweise werden in der Bundespolizeiinspektion Magdeburg (Tel.: 0391 / 56549 555), unter der kostenfreien Bundespolizei - Hotline (Tel.: 0800 / 6 888 000) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen. Weiterführende Informationen können auch über das Hinweisformular auf der Bundespolizei-Homepage www.bundespolizei.de gegeben werden.

