Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 18-Jährige klaut, führt ein Messer und Drogen mit sich

Halle (Saale) (ots)

Am Samstag, den 27. Januar 2024 entwendete eine Heranwachsende gegen 12:00 Uhr Waren in einer Verkaufseinrichtung am Hauptbahnhof Halle (Saale) und verließ anschließend das Geschäft, ohne diese zuvor zu bezahlen. Die 18-Jährige wurde durch eine Streife der Bundespolizei gestellt und kontrolliert. Ein Ausweisdokument konnte jene den Beamten nicht aushändigen. Bei der Durchsuchung der Person und des mitgeführten Rucksackes fand eine Bundespolizistin zwar keine Identitätspapiere, jedoch ein zugriffsbereites Messer bei der Tatverdächtigen. Zudem wurde eine geringe Menge, vermutlich Crystal Meth, fest- und ebenfalls sichergestellt. Sie wurde für die zweifelsfreie Identitätsfeststellung auf die Dienststelle der Bundespolizei am Hauptbahnhof Halle (Saale) gebracht. Die Deutsche erhält Anzeigen wegen Diebstahls mit Waffen und wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln.

