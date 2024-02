Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 45-Jährige reist mit 1,32 Promille: Beleidigt Mitreisenden und greift diesen an

Bahnstrecke Wittenberge - Stendal (ots)

Am Mittwoch, den 31. Januar 2024 wurde die Bundespolizei gegen 19:40 Uhr durch eine Zugbegleiterin über eine körperliche Auseinandersetzung auf der Strecke von Wittenberge nach Stendal informiert. Nach ersten Erkenntnissen nutzte eine 45-Jährige den Zug und beleidigte einen Mit-reisenden mit in der Ehre verletzenden Worten aufgrund seiner Hautfarbe. Sie schubste den 23-Jährigen und packte ihn am Handgelenk. Der Deutsche fühlte sich in seiner körperlichen Unversehrtheit verletzt und beleidigt. Daraufhin kontaktierte die Zugbegleiterin die Bundespolizei und bat um Unterstützung. Eine verständigte Streife erwartete die Einfahrt des Zuges auf dem Ankunftsgleis am Hauptbahnhof Stendal und nahm die Straftatverdächtige in Empfang. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,32 Promille. Die Deutsche erhält Strafanzeigen wegen Beleidigung und Körperverletzung.

