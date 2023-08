Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Polizei und Zoll kontrollieren Gaststätten

Darmstadt (ots)

Einsatzkräfte des 1. Polizeireviers haben in der Nacht zum Donnerstag (16.-17.8.), zwischen 21.30 Uhr und 1 Uhr, zusammen mit Beamten des Hauptzollamts Darmstadt Gaststättenkontrollen in der Bismarckstraße und in der Saalbaustraße durchgeführt. Dabei lag das Augenmerk der Ordnungshüter auf der Bekämpfung des illegalen Glücksspiels. In einer Spielothek wurde aufgrund eines nicht zugelassenen Spielautomaten dieser Verdacht begründet. Die Beamten beschlagnahmten das Gerät und stellten zudem mehr als 800 Euro Bargeld sicher, welches mutmaßlich aufgrund des illegalen Betriebes erwirtschaftet wurde. Zudem konnte eine Mitarbeiterin keine gültige Anmeldung ihrer Tätigkeit vorzeigen, was weitere Ermittlungen des Zolls wegen des Verdachts der Schwarzarbeit nach sich zog. Die weiteren Kontrollen verliefen ohne weitere Beanstandungen.

