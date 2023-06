Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Aggressiver Betrunkener

Die Nacht auf Donnerstag in polizeilichem Gewahrsam verbringen musste ein 25-Jähriger, der zuvor am Mittwochabend gegen 21.00 Uhr in einer Gemeinschaftsunterkunft in der Steinbeisstraße randaliert hatte. Durch den Sicherheitsdienst war die Polizei hinzu gerufen worden, auf die der deutlich Betrunkene ebenfalls äußerst aggressiv reagierte. Einen der Beamten griff der 25-Jährige tätlich an und schlug ihm mehrfach mit der Faust gegen den Oberkörper. Nachdem er schließlich mittels Handschließen fixiert werden konnte, beleidigte der Aggressor die Beamten während der weiteren Maßnahmen fortlaufend. Er musste den Rest der Nacht in der Gewahrsamszelle verbringen, außerdem gelangt er wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung, Beleidigung und weiterem zur Anzeige.

Friedrichshafen

Mit E-Scooter gestürzt und schwer verletzt

Schwer verletzt hat sich ein 44-jähriger E-Scooter-Lenker bei einem Sturz am Mittwochabend gegen 21.30 Uhr am Kreisverkehr Ehlersstraße/Goethestraße. Zeugenangaben zufolge wollte der Mann mit dem Elektroroller vom Gehweg über den Bordstein auf die Straße fahren und kam dabei zu Fall. Hierdurch zog er sich schwere Verletzungen am Kopf zu und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Nachdem sich im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme bei dem 44-Jährigen Anzeichen einer Alkoholeinwirkung ergaben, wurde ihm zusätzlich eine Blutprobe entnommen. Deren Auswertung wird über mögliche weitere strafrechtliche Konsequenzen entscheiden.

Überlingen

Mit Gehstock Heckscheibe zertrümmert

Mit seinem Gehstock hat am Mittwochabend gegen 18.00 Uhr ein bislang unbekannter Mann in der Schlachthausstraße die Heckscheibe eines vorbeifahrenden Opels eingeschlagen. Warum der Unbekannte den Pkw traktierte, ist bislang nicht bekannt. Der Mann wird wie folgt beschrieben: etwa 175 cm groß und ca. 60 Jahre alt, Brillenträger, kurze dunkelblonde Haare, zur Tatzeit bekleidet mit einem blauen karierten Hemd, hatte einen Rucksack und einen weißen Blindenstock mit einer Kugel am Ende dabei. Nach dem Vorfall entfernte sich der Mann schnellen Schrittes in Richtung Altstadt. Das Polizeirevier Überlingen ermittelt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und bittet um Hinweise zur Identität des Gesuchten unter Tel. 07551/8040.

Salem

Kleinkraftrad entwendet

Ein bislang unbekannter Täter hat im Zeitraum zwischen Dienstagabend und Mittwochnachmittag ein in der Mühlenstraße abgestelltes Kleinkraftrad entwendet. Zeugen fanden das Zweirad am Mittwochnachmittag im Bereich Owingen beschädigt auf und informierten den Eigentümer, welcher die Polizei verständigte. Diese ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls und wertet die vor Ort gesicherten Spuren aus.

Markdorf

Mit Pedelec gestürzt und schwer verletzt

Schwer verletzt hat sich ein 77-jähriger Pedelec-Lenker bei einem Fahrradsturz am Mittwochnachmittag gegen 15.30 Uhr in der Hauptstraße. Der Mann befuhr die Strecke in Fahrtrichtung Bermatingen und wollte nach links auf den Fuß- und Radweg abbiegen. Hierbei fuhr er mutmaßlich in zu spitzem Winkel auf den Bordstein zu und kam dabei zu Fall. Trotz eines getragenen Fahrradhelms zog sich der 77-Jährige schwere Verletzungen im Kopf- und Rückenbereich zu und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Fahrrad entstand geringer Sachschaden.

