Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Schaafheim: Dieb im Haus

Täter erbeutet Geldbörsen mit Bargeld

Schaafheim (ots)

Am Mittwoch (16.8.) hat ein noch unbekannter Täter im Müllerweg sein Unwesen getrieben. Zwischen 11.30 Uhr und 12.30 Uhr nutzte er offenbar unverschlossene sowie offenstehende Türen eines Einfamilienhauses, betrat die Räume und schnappte sich zwei Geldbörsen. Mit seiner Beute flüchtete er in unbekannte Richtung. Das Kommissariat 41 in Dieburg ist mit den weiteren Ermittlungen betraut und nimmt sachdienliche Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06071/96560 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell