POL-GT: Polizei bittet um vorsichtige Fahrweise

Gütersloh (ots) - Am Freitag, 10. November 2023, gegen 22:22 Uhr meldeten mehrere Anrufer einen Unfall in Gütersloh an der Kreuzung Neuenkirchener Straße/Stadtring Sundern. Ein 19jähriger Rietberger befuhr mit einem VW Golf Kombi den Stadtring Kattenstroth in Richtung Verler Straße. Er wollte an der Kreuzung mit der Neuenkirchener Straße nach links in Richtung Gütersloh Innenstadt abbiegen. Ein 30jähriger ...

