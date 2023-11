Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten in Gütersloh (AM)

Gütersloh (ots)

Am Freitag, 10. November 2023, gegen 22:22 Uhr meldeten mehrere Anrufer einen Unfall in Gütersloh an der Kreuzung Neuenkirchener Straße/Stadtring Sundern. Ein 19jähriger Rietberger befuhr mit einem VW Golf Kombi den Stadtring Kattenstroth in Richtung Verler Straße. Er wollte an der Kreuzung mit der Neuenkirchener Straße nach links in Richtung Gütersloh Innenstadt abbiegen. Ein 30jähriger Bielefelder mit einem Opel Corsa kam dem VW Golf entgegen. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Hierbei wurden der 30jährige Corsa-Fahrer und die Beifahrerin des VW Golf, eine 19jährige Gütersloherin, leicht verletzt und mit Krankenwagen vorsorglich in umliegende Krankhäuser transportiert. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und abgeschleppt. Für die Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn teilweise gesperrt, der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeführt.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell