Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Friesenheim - Mutmaßlicher Drogendealer festgenommen

Friesenheim (ots)

Am Donnerstagmorgen wurde eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Friesenheim von Beamten des Polizeireviers Lahr und der Kriminalpolizei durchsucht. Anlass war ein Ermittlungsverfahren gegen einen 32-Jährigen wegen des Verdachtes des Diebstahls. Neben einzelner Beweismittel konnten die Beamten eine größere Menge Rauschgift auffinden. Bei den Betäubungsmitteln handelte es sich unter anderem um Amphetamin, Kokain, Ecstasy-Tabletten und Haschisch. Des Weiteren konnten zwei Messer in der Nähe der Drogen aufgefunden werden. Der Tatverdächtige ist der Polizei nicht unbekannt. Bereits im Jahr 2023 konnten bei einer Wohnungsdurchsuchung größere Mengen Amphetamin aufgefunden werden. Der 32-jährige Mann wurde am Donnerstagnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Offenburg der Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht in Offenburg zur Haftbefehlseröffnung vorgeführt. Der Haftbefehl wurde in Vollzug gesetzt und der Tatverdächtige im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert./vo

