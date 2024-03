Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Friesenheim, Schuttern - Fahrraddieb festgenommen

Friesenheim, Schuttern (ots)

In der Nacht zum Montag meldete eine Zeugin gegen 4:15 Uhr eine auffällige Person, welche sich an denen im Neubaugebiet "Alter Sportplatz" geparkten Fahrzeuge zu schaffen machen soll und überprüfe, ob diese unverschlossen wären. Eine Streife des Polizeireviers Lahr konnte den verdächtigen 37-Jährigen in der Herrenstraße stellen. Eine Überprüfung ergab, dass das Fahrrad, das der Verdächtige mit sich führte, zuvor in Lahr entwendet wurde. Der 37-Jährige blickt nun einem Strafverfahren entgegen. Weitere Ermittlungen zu seinem nächtlichen Treiben dauern an.

/ha

