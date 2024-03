Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Mit "Glas-Wasser-Trick" erfolgreich, Präventionshinweise

Kehl (ots)

Eine gutgläubige Rentnerin wurde am Freitag in den eigenen vier Wände Opfer zweier Trickdiebinnen. Die Seniorin ließ gegen 15 Uhr zwei Frauen in der Großherzog-Friedrich-Straße in ihre Wohnung, da diese angaben, auf die Toilette zu müssen.

Das Duo habe die Frau dabei auch um ein Glas Wasser gebeten und diese erhalten. So angelenkt, schauten sich die Tatverdächtigen nach Lohnenswertem um. Erst im Nachhinein musste die Bewohnerin feststellen, dass ihre Geldbörse, sowie Schmuck aus der Wohnung entwendet worden waren. Da die Frauen noch vor dem Sperren der Bankkarte mehrere Geldabhebungen tätigen konnten, liegt der entstandene Diebstahlschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Zu den beiden Tatverdächtigen konnte das Opfer angeben, dass diese einen hellbraunen Teint hatten, zirka 20 Jahre und 1,60 Meter groß waren und gebrochen Deutsch sprachen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei den Beamten des Polizeireviers Kehl unter der Rufnummer: 07851 893-0 zu melden.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei:

- Lassen Sie keine Fremden in die Wohnung!

- Sehen Sie sich Besucher vor dem Öffnen durch den Türspion oder mit einem Blick aus dem Fenster an und machen Sie von Ihrer Türsprechanlage Gebrauch.

- Öffnen Sie die Wohnungstür niemals sofort - legen Sie immer Sperrbügel oder Sicherheitskette an.

- Ziehen Sie telefonisch eine Nachbarin oder einen Nachbarn hinzu, wenn unbekannte Besucher vor der Tür stehen, oder bestellen Sie die Besucher zu einem späteren Termin, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.

- Ziehen Sie eine Nachbarin oder einen Nachbarn hinzu.

- Wehren Sie sich gegen zudringliche Besucher notfalls auch energisch. Sprechen Sie sie laut an und rufen Sie um Hilfe.

- Rufen Sie im Zweifel den Polizeinotruf 110 an.

/ls

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell