POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Fahrzeug

Neroth (ots) - Am 24.11.2023 gegen 12:20 Uhr drang ein bisher unbekannter männlicher Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße "Im Steinbruch" in Kelberg ein. Hier hatte er einen Rollladen beschädigt und anschließend ein Fenster eingeschlagen. Im weiteren Verlauf war er in das Anwesen eingedrungen. Zum genauen Schadenshöhe oder der Art des Diebesgutes können bisher keine Angaben gemacht werden. Jegliche Hinweise zur Tat oder dem möglichen Täter dürfen an die ...

