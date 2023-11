POL-PDWIL: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Neroth (ots) - Am 21.11.2023 zwischen 12:00 Uhr und 20:00 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Personenkraftwagen die Hunzenbachstraße in Neroth. Hier dürfte er im Bereich des Anwesens Nr. 14 in einer Hofeinfahrt gewendet und hierbei einen dort ordnungsgemäß abgestellten Personenkraftwagen touchiert haben. Nach der Kollision entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne sich ...

