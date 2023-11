Zeltingen-Rachtig (ots) - Am 25.11.2023, gg. 02:47 Uhr, wurde der Polizeiinspektion in Bernkastel telefonisch gemeldet, dass bisher unbekannter Fahrzeugführer mehrere Schilder im Bereich des Kreisverkehrsplatzes in Zeltingen (B53/ B50/ L47) beschädigt hat. Es ist nicht auszuschließen, dass Personen fußläufig von der Unfallstelle geflüchtet sind. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zum ...

mehr