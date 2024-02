Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Führerschein, wer braucht den schon?

Eppelsheim (ots)

In der Nacht zum Sonntag gerieten mehrere Personen in einem Mehrfamilienhaus in Streit. Im Rahmen der Aufklärung des Geschehnisses kontrollierten die Alzeyer Polizeibeamten einen alkoholisierten 40jährigen Fahrzeugführer. Bei der weiteren Überprüfung fanden die Polizisten zudem heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Dem Herrn wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe entnommen, die Wagenschlüssel sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

