POL-PPRP: Widerstand gegen Polizeikräfte

Ludwigshafen (ots) - Am Mittwoch wurden der Polizei Ludwigshafen zwei Einbrüche in Transporter gemeldet. In der Zeit vom 26.12.2023, 16 Uhr, bis zum 27.12.2023, 5:30 Uhr, brachen Unbekannte einen Toyota Kleintransporter auf dem Otto-Thiele-Platz auf. Aus dem Transporter wurde ein Schweißgerät im Wert von rund 7.000 Euro gestohlen. In der Zeit vom 26.12.2023, 22 Uhr, bis zum 27.12.2023, 6 Uhr, brachen Unbekannte einen ...

