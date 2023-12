POL-PPRP: Erneut Transporter aufgebrochen

Ludwigshafen (ots) - Eine Mitarbeiterin einer Gaststätte in der Maudacher Straße meldete am 27.12.2023, kurz nach Mitternacht eine körperliche Auseinandersetzung. Vor Ort konnte ein 32-Jähriger angetroffen werden. Dieser gab an, von einem ihm unbekannten Mann geschlagen worden zu sein. Eine Beschreibung des Angreifers liegt derzeit nicht vor. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 ...

