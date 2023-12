POL-PPRP: Auseinandersetzung in Gaststätte

Ludwigshafen (ots) - Am Dienstagmorgen (26.12.2023, gegen 09:45 Uhr) wurde ein 36-jähriger Autofahrer in der Von-Weber-Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Mann war nicht in Besitzt einer gültigen Fahrerlaubnis. Da er bereits mehrfach wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis aufgefallen war, wurde sein Auto mit dem Ziel der Verwertung präventiv sichergestellt. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz ...

