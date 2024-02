POL-PIAZ: Diebstähle aus Pkw

Alzey (ots) - Der Alzeyer Fastnachtsumzug verlief aus polizeilicher Sicht störungsfrei. Im Rahmen der im Anschlussveranstaltungen in der Alzeyer Innenstadt kam es zu vier Körperverletzungsdelikten. In einem Fall war ein 31-jähriger Mann, der mit seinem Hund gegen 19:00 Uhr in der Spießgasse unterwegs war, in eine körperliche Auseinandersetzung verwickelt. Als die Polizeikräfte nach einem Anruf einer Anwohnerin vor Ort war, konnte keiner der Kontrahenten ausfindig ...

