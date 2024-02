LPI-NDH: Verkehrsunfall während eines Feuerwehreinsatzes

Nordhausen (ots) - Ein Autofahrer befuhr am Montag, gegen 8.10 Uhr, die Hallesche Straße in Richtung Arnoldstraße. Als er an der roten Ampel zunächst hielt und dann aufgrund des grünen Abbiegepfeils nach rechts in die Sundhäuser Straße abbiegen wollte, erfasste er eine Radfahrerin, welche die Hallesche Straße auf dem Radstreifen bei grüner Ampel überquerte. Die Radfahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. ...

