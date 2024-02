Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Portemonnaie aus Fahrzeug gestohlen

Bad Langensalza (ots)

Am Montag schlugen Unbekannte, zwischen 6.40 Uhr und 6.50 Uhr, die Seitenscheibe eines Pkw ein und entwendeten daraus ein Portemonnaie. Der VW war zur Tatzeit in der Steubenstraße, nahe eines Kindergartens, abgestellt. Wer die Tat bemerkt hat oder Angaben zu dem oder den Tätern machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0044442

