LPI-NDH: Auto rollt gegen Fahnenmasten

Thamsbrück (ots) - Aufgrund eines Lkw, der in den Graben geraten war, musste die Landstraße 1031 im Unstrut-Hainich-Kreis für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Der Fahrer der Sattelzugmaschine war am Sonntag, gegen 19:15 Uhr, auf der Landstraße zwischen Großwelsbach und Thamsbrück unterwegs. Als ihm ein Fahrzeug mittig auf der Fahrbahn entgegenkam, habe der Fahrer ausweichen müssen. Der Lkw, der mehrere Tonnen Fisch geladen hatte, geriet in den Graben. Der bislang ...

