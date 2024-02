LPI-NDH: Betrug mit falscher Rechnung

Eichsfeld (ots) - Am Freitag, 16.02.2024 gegen 14:05 Uhr fuhr ein 37-jähriger Mann in Heiligenstadt in der Dingelstädter Straße mit seinem Pkw Passat aus einer Parkbucht rückwärts heraus und übersah dabei einen Pkw Mercedes, mit dem er in der weiteren Folge kollidierte. Die herbeigerufene Streife stellte fest, dass der Verursacher unter Alkohol stand. Ein ...

