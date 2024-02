Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto kommt im Gleisbett zum Stehen

Nordhausen (ots)

Im Gleisbett der Straßenbahn endete die Fahrt einer Autofahrerin am Sonntagabend. Die Frau war gegen 19.20 Uhr auf der Bahnhofstraße unterwegs und wollte nach rechts in die Arnoldstraße abbiegen. Da sie zu früh einbog, folgte sie, statt der Straße, den Schienen der Straßenbahn. In der weiteren Folge fuhr sich der Pkw im Gleisbett fest und konnte nicht weiterfahren. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Personen wurden nicht verletzt. An dem Auto entstand Sachschaden.

