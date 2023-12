Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Vorfahrtmissachtung und Unfallflucht in der Kirchreihe - Zeugen gesucht!

Wilhelmshaven (ots)

Wie der Polizei erst am gestrigen Tage bekannt wurde, kam es bereits am Montag,11.12.23, gegen 16:25 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht in der Kirchreihe. Ein 27-Jähriger befuhr mit seinem E-Bike die Kirchreihe in Fahrtrichtung Osten, als ein schwarzer SUV plötzlich von links aus dem Birkenweg kommend die Kirchreihe überquerte, ohne die Vorfahrt des Radfahrers (Rechts-vor-Links-Regelung) zu beachten. Um einen Zusammenstoß mit dem SUV zu verhindern, führte der 27-Jährige eine Vollbremsung durch. Er stürzte über seinen Lenker und verletzte sich schwer an einem Bein. Auch das E-Bike nahm Schaden. Der Fahrer des SUV (Geschlecht unbekannt) setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Verunfallten zu kümmern. Etwaige Zeugen oder Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter 04421-9420 in Verbindung zu setzen.

