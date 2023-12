Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Hundevorfall in Grünanlage "Alter Garnisonsfriedhof" - Zeugen gesucht!

Wilhelmshaven (ots)

Am Samstag, 16.12.23, gegen 12:30 Uhr, ging ein 53-Jähriger mit dem Hund seiner Lebensgefährtin in der Grünanlage "Alter Garnisonsfriedhof" in der Gökerstraße spazieren, als sich nach dessen Angaben plötzlich ein freilaufender Kampfhund näherte und unvermittelt den mitgeführten Hund biss. Der 53-Jährige versuchte dazwischen zu gehen. Hierbei führte ein weiterer Biss des Kampfhundes in seine Hand zu einer Verletzung am Daumen. Eine männliche Person entfernte sich daraufhin mit dem Kampfhund. Der 53-Jährige stand derart unter dem Eindruck des Geschehens, dass weder die männliche Person noch der Kampfhund näher beschrieben werden konnten. Die Polizei sucht deshalb Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum Hund und/oder dem Hundehalter geben können. Diese werden gebeten, sich mit der Polizei Wilhelmshaven unter 04421-9420 in Verbindung zu setzen. Bereits am 06.12.23 kam es zu einem ähnlichen Vorfall in der Freiligrathstraße. Hier wurde ein auf einem Fahrrad fahrendes Kind von einem freilaufenden Kampfhund angesprungen und kam zu Fall https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68442/5670537. Ein Tatzusammenhang ist nicht auszuschließen. Die Ermittlungen dauern an.

