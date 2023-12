Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall nach Gefährdung des Straßenverkehrs und anschließendem unerlaubten Entfernen vom Unfallort

Bockhorn (ots)

Am Montag, gegen 10:30 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem Pkw Mercedes in Bockhorn die Bockhorner Straße (B 437) aus Richtung Neuenburg in Richtung Varel. In Höhe eines Hundeübungsplatzes überholte der Fahrzeugführer einen Tanklastzug und übersah dabei einen entgegenkommenden Pkw. Nur durch Ausweichen auf die Berme konnte der 55-jährige Fahrer dieses Fahrzeuges einen Zusammenstoß verhindern. Der Pkw und die Berme wurden beschädigt. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter 04451-9230 in Verbindung zu setzen.

