POL-WHV: Pressemeldung für die Polizei Jever für das Wochenende 15.12.-17.12.2023

Einbruch in ein Einfamilienhaus

Am Freitag, 15.12.2023, in der Zeit zwischen 17:30 Uhr - 21:25 Uhr, kam es zu einem Einbruch in der Wangerländischen Straße in Jever. Die Täterschaft verschaffte sich gewaltsam über den rückwärtigen Terrasseneingang Zutritt in das Haus. Es wurde Bargeld entwendet. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen hat oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Jever unter 04461/74490 in Verbindung zu setzen.

Diebstahl aus Kraftfahrzeug

Am Freitag, 15.12.2023, gegen 08:20 Uhr, wurde auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Mühlenstraße 72, in Jever, aus dem Laderaum eines geparkten Transporters ein Winkelschleifer entwendet. Zur Tatzeit war die Heckklappe geöffnet und kurzzeitig unbeaufsichtigt, der Täter nutzte diesen Umstand und entwendete den Winkelschleifer. Zeugen, die Hinweise zum Tathergang geben können, werden gebeten sich unter Tel: 04461/74490 bei der Polizei Jever zu melden.

Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 01.12.2023, ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht auf dem Grundstück, Am Wall 5 in Jever. Die Hausecke des Mehrfamilienhauses wurde vermutlich durch ein rangierendes Kraftfahrzeug beschädigt. Der Verursacher entfernte sich daraufhin von der Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise zum Tathergang geben können, werden gebeten sich unter Tel: 04461/74490 bei der Polizei Jever zu melden.

Verkehrsunfallflucht

In der Nacht vom 16.12.2023, gegen 03 Uhr, kam ein Verkehrsteilnehmer im Ginsterweg in Schortens mit seinem Kraftfahrzeug rechts von der Fahrbahn ab, beschädigte dabei einen Leitpfosten und entfernte sich von der Unfallstelle. In unmittelbarer Nähe zum Unfallort konnte ein Kfz-Kennzeichen aufgefunden werden. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die Hinweise zum Tathergang geben können, werden gebeten sich unter Tel: 04461/74490 bei der Polizei Jever zu melden.

Sachbeschädigung eines Briefkastens

In der Nacht vom 16.12.2023, zwischen 01 Uhr und 03 Uhr, wurde in Depenhausen, im Wangerland ein Briefkasten durch die Detonation eines Silvesterknallers, welcher in den Briefkasten gesteckt wurde, erheblich beschädigt. Zeugen, die Hinweise zum Tathergang geben können, werden gebeten sich unter Tel: 04461/74490 bei der Polizei Jever zu melden.

