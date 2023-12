Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Freilaufender Hund bringt Kind auf Fahrrad zu Fall - Hundehalter gesucht!

Wilhelmshaven (ots)

Am Mittwoch, 06.12.23, gegen 12:45 Uhr, sprang in der Freiligrathstraße, Höhe Hausnummer 120, ein freilaufender Hund gegen das Fahrrad eines fahrenden Kindes. Das Kind stürzte und wurde hierdurch an der Hand verletzt. Die Verletzung musste im Krankenhaus behandelt werden. Der Hundehalter und dazugehörige Hund konnten nicht mehr ausfindig gemacht werden. Bei dem Hund soll es sich nach bisherigen Erkenntnissen um einen Kampfhund mit schwarzem Fell und einem stämmigen Körperbau gehandelt haben. Hinweise bitte an die Polizei Wilhelmshaven unter 04421-9420.

