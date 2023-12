Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Weihnachtsmann-Dekorationspuppe von Privatgrundstück entwendet

Schortens (ots)

In der Nacht von Samstag, 09.12.23 auf Sonntag, 10.12.23 wurde von einem Grundstück in der Jeversche Straße in Schortens / Heidmühle eine ca. 1 Meter große Weihnachtsmannpuppe aus einem Stuhl an der Hauseingangstür entwendet. Die Puppe ist ca. 5 Kilogramm schwer. Der Deko-Weihnachtsmann hat einen hohen individuellen Wert für den Eigentümer. Hinweise über den Verbleib der Puppe bitte an die Polizeistation Schortens unter 04461- 9849330.

