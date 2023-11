Polizeipräsidium Ludwigsburg

Weil der Stadt

B295: Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Ludwigsburg (ots)

Eine 48-jährige BMW-Fahrerin war am Donnerstag (23.11.2023) gegen 14:15 Uhr auf der Bundesstraße 295 von Weil der Stadt kommend in Fahrtrichtung Simmozheim unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache kam sie mit ihrem BMW nach links von ihrer Fahrspur ab und fuhr auf den Gegenverkehr zu. Ein ihr entgegenkommender 74-jähriger Ford-Fahrer sowie eine dahinter fahrende 64-Jährige in ihrem VW versuchten noch nach links auszuweichen, konnten jedoch einen Unfall nicht mehr vermeiden. Der BMW prallte zunächst seitlich gegen den Ford, der sich durch die Wucht des Aufpralls um die eigene Achse drehte. Der BMW wurde in der Folge abgewiesen und kollidierte seitlich mit dem nachfolgenden VW. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden die beiden Fahrerinnen des BMW und des VW sowie der Fahrer des Ford bei dem Unfall nicht verletzt. Im Ford befanden sich neben dem 74-Jährigen noch drei Kinder im Alter von sieben bis vierzehn Jahren, im VW der 64-Jährigen fuhr noch ein vierjähriges Kind mit. Zwei der Kinder wurden möglicherweise leicht verletzt, die anderen beiden Kinder blieben offenbar unverletzt. Alle drei Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt rund 70.000 Euro. Zur Reinigung der Unfallstelle musste die Straßenmeisterei angefordert werden. Aufgrund der Unfallendstellung der Fahrzeuge und der Verschmutzung der Fahrbahn musste die Bundesstraße bis gegen 17:25 Uhr voll gesperrt werden, wodurch sich erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen ergaben.

