Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Tamm: Zeugen zu Körperverletzung gesucht

Ludwigsburg (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Mittwoch (22.11.2023) gegen 20:10 Uhr im Kreuzungsbereich der Ludwigsburger Straße und der Frankfurter Straße in Tamm zugetragen hat. Ein 36-Jähriger befuhr mit seinem Fahrzeug zunächst von der Heinkelstraße kommend die Porschestraße in Richtung Ludwigsburger Straße. Hier soll vor ihm ein Mazda ohne eingeschaltetem Fahrlicht unterwegs gewesen sein. Per Lichthupe wollte der 36-Jährige den 30-jährigen Mazda-Lenker über diesen Umstand aufmerksam machen. Nachdem beide Fahrzeuge im weiteren Verlauf nach rechts auf die Ludwigsburg Straße abgebogen waren, soll der Mazda-Lenker mehrfach von seiner rechten Fahrspur auf die linke Fahrspur, wo zu diesem Zeitpunkt der 36-Jährige fuhr, gefahren sein. Um eine Kollision zu vermeiden, musste der 36-Jährige mit seinem Fahrzeug kurzzeitig auf die Gegenfahrspur ausweichen. An der Ampel im Kreuzungsbereich der Ludwigsburger Straße und der Frankfurter Straße mussten beiden Fahrzeuge nebeneinander verkehrsbedingt anhalten. Hier soll der 30-Jährige seine Fahrertüre geöffnet und hierbei gegen das Fahrzeug des 36-Jährigen geschlagen haben. Anschließend soll der Mazda-Fahrer ausgestiegen sein und mit der Faust gegen das Fahrzeug des 36-Jährigen geschlagen haben. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Nachdem auch der 36-Jährige ebenfalls ausgestiegen war kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung der beiden Kontrahenten. Hier soll der 30-Jährige den 36-Jährigen zu Boden gestoßen und mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Anschließend soll es zu einem Gerangel auf der Fahrbahn im Kreuzungsbereich gekommen sein. Nachdem auch die beiden Mitfahrerinnen der beiden Kontrahenten ausgestiegen waren, soll es zu verbalen Beleidigungen gekommen sein. Im Anschluss daran entfernten sich der 30-jährige Mazda-Lenker in Begleitung seiner Mitfahrerin. Der 36-Jährige erlitt leichte Verletzungen, er wurde durch einen hinzugerufenen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353 oder E-Mail ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen zu dem Vorfall und bittet diese, sich zu melden.

